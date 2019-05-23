Ведущие мировые эксперты обсудят на IPQuorum.Start экономический потенциал знаний

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Экономический потенциал человеческих знаний и способы их применения при реализации новых проектов обсудят эксперты мирового уровня на площадке IPQuorum.Start, которая откроется в рамках седьмой международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village 2019. Об этом сообщил в четверг ТАСС Максим Прокш - председатель правления Ассоциации IPChain, которая является официальным партнером конференции по интеллектуальной собственности.

"В рамках IPQuorum.Start соберутся зарубежные и российские идеологи и вдохновители цифровой экономики, создатели новых цифровых парадигм, технологические новаторы и футурологи", - сказал Прокш. Он отметил, что конференция пройдет 29 и 30 мая в инновационном центре "Сколково". В ее рамках пройдут презентации и дискуссии с участием экспертов, нетворкинг-сессии, мастер-классы и дискуссии о жизни и смерти стартапов.

"Сегодня экономика пытается концентрироваться и выстраиваться вокруг наукоемких, технологичных, интеллектуальных сфер деятельности, движущей силой которых является человеческий капитал", - сказал Прокш. Он заметил, что интеллектуальная собственность уже сейчас становится весомым конкурентным преимуществом на рынке и во многом "лакмусовой бумагой" для инвесторов. "Именно через такой бизнес в том числе инвесторы могут оценить эффективность вложений в человеческий капитал, а стартапы - потенциальную привлекательность собственных идей", - пояснил Прокш. Председатель правления Ассоциации отметил, что специально для этого на IPQuorum.Start приглашены эксперты, способные поделиться лучшими практиками капитализации идей и работы с интеллектуальноемкими активами.

В частности, речь идет о международном консультанте по стратегии, эффективному нетворкингу и формулам успешных взаимоотношений Гиле Петерсиле, директоре по развитию проектов института PEMANDU при аппарате премьер-министра Малайзии Датуке Крис Тане и председателе Global Change Ltd, футурологе Патрике Диксоне.

Прокш также пояснил, что одним из центральных событий IPQuorum.Start станет обсуждение экономического потенциала, скрытого в человеческих знаниях, и путей его эффективного использования. Кроме того, запланирована серия специальных сессий в стиле "Tech.Provoke", где эксперты рассмотрят примеры успешных стартапов, условия, в которых работают начинающие предприниматели, и "подводные камни", поджидающие стартапы в начале пути. "Очевидно, что далеко не все стартапы успешны, и недаром эти компании называют "единорогами", цель же Startup Village - показать "обратную сторону" цифровых платформ, провести "работу над ошибками" и рассказать потенциальным технологическим предпринимателям, через какие дебри "долины смерти" пришлось пройти современным "Уберам", - сказал директор по акселерации фонда "Сколково" Антон Пронин, слова которого приводит пресс-служба IPChain.

Специально для гостей площадки пройдет серия творческих лекций и воркшопов. Так, музыканты расскажут о правилах создания современной музыки и помогут участникам почувствовать себя композиторами и аранжировщиками. А создатель художественно-научной лаборатории SAVELAB Юлия Боровая прочитает art & science лекцию о живом и цифровом в искусстве.

Об ассоциации

Ассоциация IPChain является некоммерческой корпоративной организацией, созданной по инициативе фонда "Сколково" и Всероссийской организации интеллектуальной собственности. Ассоциация занимается разработкой стандартов и технологий для взаимодействия владельцев интеллектуальной собственности на основе блокчейна. IPChain объединяет свыше двух десятков крупнейших российских и зарубежных организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности.