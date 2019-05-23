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Выручка предприятий Роскосмоса составляет 304,4 млрд рублей

Доля внебюджетной выручки на внешнем и внутреннем рынках составляет 36,4%, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Консолидированная выручка предприятий Роскосмоса составляет в настоящее время 304,4 млрд рублей, сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.

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"Консолидированная выручка предприятий Роскосмоса составляет 304,4 млрд рублей. Доля внебюджетной выручки на внешнем и внутреннем рынках составляет 36,4%", - сказал Рогозин.

По его словам, производительность труда составляет сейчас 1,74 млн рублей на одного человека. При этом на предприятиях Роскосмоса трудится 190,8 тысячи человек, средний возраст сотрудников - 45 лет.

Ранее в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным Рогозин докладывал, что консолидированная выручка организаций госкорпорации "Роскосмос" в 2018 году выросла на 27%, до 387 миллиардов рублей. В 2019 году этот показатель планируется нарастить до 445 млрд рублей.

Глава госкорпорации напомнил, что ранее в Роскосмосе "использование бюджетных средств было организовано не на должном уровне". Так, на 1 июля 2018 года раскассировано было всего 22,5% лимита бюджетных обязательств.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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