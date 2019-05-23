Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня упали на 0,82-1,40%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,82% - до 2617,07 пункта, индекс РТС упал на 1,40%, до 1274,75 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,43%, до 64,665 рубля, курс евро увеличился на 0,50%, до 72,18 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,15% - до $67,86 за баррель.

Поводом для понижательного движения в четверг стала негативная динамика на основных мировых биржах, а также резкое снижение цен на нефть к уровню $68 за баррель на фоне глобального охлаждения аппетитов к риску, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Он пояснил, что падение интереса к риску произошло на фоне опасений инвесторов относительно негативного развития торговой войны США и КНР. Бахтин добавил, что "в пятницу прогнозируется продолжение коррекционного движения в индексе Мосбиржи, при этом уровень поддержки на 2600 п. должен устоять".

Рыночные опасения по поводу развития торгового конфликта также повлияли на ослабление российской валюты. Тем не менее рублю удается в существенной мере купировать объемы ослабления, даже с учетом понижательного движения нефтяных цен, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Он добавил, что "вчерашние аукционы ОФЗ, на которых был размещен очередной масштабный объем долга, позволяют полагать, что интерес к российским активам со стороны нерезидентов остается весьма высоким".

Покатович также предполагает, что рубль не готов вернуться в девальвационный коридор, так как, по прогнозам, к лету котировки снова вернутся к росту - до уровня $75 и выше. Он добавил, что во время действия санкционной паузы российские активы имеют самую высокую привлекательность "по фундаментальному базису экономики и кредитоспособности в сравнении с другими развивающимися аналогами". В связи с этим в перспективе ближайших дней экономист прогнозирует диапазон рубля к доллару на уровне 64-66 рублей.