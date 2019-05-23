Постпред Зеленского заявил, что РФ должна поставить до конца года 5 млрд кубометров газа

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что Россия по решению Стокгольмского арбитража обязана поставить в страну до конца текущего года 5 млрд кубометров газа, а потому никаких дополнительных переговоров на этот счет быть не может.

По его словам, на сегодняшний день наиболее актуальным является вопрос закачки газа в подземные газовые хранилища для прохождения предстоящего зимнего периода на случай, как он выразился, "каких-то сюрпризов со стороны России".

"Было решение арбитража, согласно которому Россия должна продать "Нафтогазу" 5 млрд кубометров газа, - продолжал он. - Мы за то, чтобы решение арбитража исполнялось. Нам не надо дополнительных переговоров. Есть решение арбитража, в котором указан объем газа".

Газовый спор

В 2009 году "Газпром" и "Нафтогаз" подписали два газовых контракта. Один касался поставок российского газа для нужд самой Украины, а второй - транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам в Стокгольмском арбитраже.

В декабре 2017 года суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах в размере $2 млрд. Арбитраж также признал обязательность условия "бери или плати", однако снизил обязательный годовой объем закупок у "Газпрома" с 52 млрд до 5 млрд кубометров до истечения срока контракта в конце 2019 года.

"Нафтогаз" в свою очередь требовал от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" не согласился с решением арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, решение суда существенно нарушило баланс интересов сторон по этим соглашениям, подчеркивал Миллер.

В результате в марте 2018 года "Газпром" вернул уже внесенную "Нафтогазом" предоплату за возобновление поставок газа и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Глава "Газпрома" Алексей Миллер тогда говорил, что процесс может занять 1,5-2 года.