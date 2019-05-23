В ходе визита в Россию президента Республики Конго подписаны восемь документов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Восемь соглашений и других двусторонних документов подписаны в ходе визита в Россию президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Церемония обмена папками с подписанными документами состоялась в присутствии президентов двух стран по итогам их переговоров в Кремле.

В частности, заключены межправсоглашения о сотрудничестве в области массовых коммуникаций и сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Также подписано дополнение к межправительственному соглашению об урегулировании задолженности Республики Конго перед РФ по кредитам от 2002 года.

Подписаны межведомственные документы о сотрудничестве по линии правоохранительных органов и в области сельского хозяйства. Еще один подписанный документ - контракт о направлении в Республику Конго российских военных специалистов.

По линии коммерческого сотрудничества подписано два документа - протокол о согласии между "Лукойлом" и Государственной нефтяной компанией Республики Конго, а также меморандум о взаимопонимании между той же конголезской компанией и "Трубной металлургической компанией".

Как говорится в материалах к переговорам Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо, у двух стран имеется потенциал сотрудничества в нефтегазовом секторе, геологоразведке и разработке природных ископаемых, а также сооружении крупных объектов инфраструктуры в Республике Конго. "Кроме того, есть возможность налаживания поставок российской промышленной продукции на конголезский рынок", - отмечается в материалах пресс-службы Кремля.

В пресс-релизе также говорится об успешном сотрудничестве "Лукойла" с конголезскими партнерами. "Заинтересованность в добыче углеводородов проявляет "Зарубежнефть". В стадии проработки находится проект строительства крупного нефтепродуктопровода - от конголезского порта Пуэнт-Нуар до границы с Камеруном протяженностью более 1,3 тыс. км", - указано в материалах к переговорам.