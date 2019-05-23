Роскачество обнаружило в глазированных сырках дрожжи, плесень и кишечную палочку

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Эксперты Роскачества в рамках веерного исследования глазированных творожных сырков не нашли ни одного образца без нарушений или недостатков, при этом в некоторых из них были обнаружены дрожжи, плесень и кишечная палочка. Об этом говорится в материалах Роскачества.

Специалисты проверили образцы 29 наиболее популярных торговых марок. Продукция оказалась безопасной - в проверенных образцах не оказалось тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов, ГМО, стафилококка или сальмонеллы. Также не было зафиксировано превышение по антибиотикам. Однако назвать настоящими глазированными сырками можно только 19 из 29 образцов, поскольку они изготовлены без добавления растительных жиров, стабилизаторов и других добавок.

Основные нарушения

Основная проблема проверенных Роскачеством натуральных глазированных сырков - наличие в продукции дрожжей. Такие нарушения были выявлены в 15 образцах - "Белый город", "Билла", "Буренкино", "Б. Ю. Александров", "Вкус детства", "Вкуснотеево", "Вологодский", "Вологоша", "Лента", "МясновЪ", "Первый вкус", "Преображенский премиум", "Ростагроэкспорт", "Свитлогорье" и "Советские традиции". Кроме того, в сырках трех торговых марок - "Буренкино", "Вологодский" и "Свитлогорье" - была обнаружена плесень, а в образцах "Лента", "МясновЪ" и "Творобушки" - бактерии кишечной палочки. Однако, как отмечают эксперты Роскачества, дрожжи, плесень и кишечная палочка могли появиться в продукции не по вине производителя, а в результате нарушений условий условия транспортировки, хранения или реализации продукции.