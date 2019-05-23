Роскачество обнаружило в глазированных сырках дрожжи, плесень и кишечную палочку

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Эксперты Роскачества в рамках веерного исследования глазированных творожных сырков не нашли ни одного образца без нарушений или недостатков, при этом в некоторых из них были обнаружены дрожжи, плесень и кишечная палочка. Об этом говорится в материалах Роскачества.
Специалисты проверили образцы 29 наиболее популярных торговых марок. Продукция оказалась безопасной - в проверенных образцах не оказалось тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов, ГМО, стафилококка или сальмонеллы. Также не было зафиксировано превышение по антибиотикам. Однако назвать настоящими глазированными сырками можно только 19 из 29 образцов, поскольку они изготовлены без добавления растительных жиров, стабилизаторов и других добавок.
Основные нарушения
Основная проблема проверенных Роскачеством натуральных глазированных сырков - наличие в продукции дрожжей. Такие нарушения были выявлены в 15 образцах - "Белый город", "Билла", "Буренкино", "Б. Ю. Александров", "Вкус детства", "Вкуснотеево", "Вологодский", "Вологоша", "Лента", "МясновЪ", "Первый вкус", "Преображенский премиум", "Ростагроэкспорт", "Свитлогорье" и "Советские традиции". Кроме того, в сырках трех торговых марок - "Буренкино", "Вологодский" и "Свитлогорье" - была обнаружена плесень, а в образцах "Лента", "МясновЪ" и "Творобушки" - бактерии кишечной палочки. Однако, как отмечают эксперты Роскачества, дрожжи, плесень и кишечная палочка могли появиться в продукции не по вине производителя, а в результате нарушений условий условия транспортировки, хранения или реализации продукции.
Согласно повышенным требованиям Роскачества, в глазированных творожных сырках не должно содержаться консервантов. Не все производители прошли эту проверку. Так, сорбиновая кислота была обнаружена в глазированных сырках "Вкус детства", "Преображенский премиум", "Простоквашино" и "Творобушки", а также в сырках с заменителем молочного жира "Балтком", "Белый медведь", "Каждый день" и "Клевер". Бензойная кислота была найдена в творожных сырках под торговыми марками "Белый город", "Вологоша", "Лента" и в сырках с заменителем молочного жира "Клевер" и "Красная цена".
Кроме того, производитель сырков "Круглый год" добавил в свою продукцию каррагинан (его добавляют, если в продукте недостаточно функционального белка для получения определенной консистенции) и не указал это на упаковке, что вводит потребителя в заблуждение. Крахмал был обнаружен в творожных глазированных сырках "Вкус детства", "Коровка из Кореновки", "МясновЪ", "Первый вкус", "Простоквашино", "Советские традиции" и "Творобушки", а также в сырках с заменителем молочного жира "Белый медведь".
Рекомендации экспертов
По результатам испытаний ни одна торговая марка не дотянула до повышенных стандартов Роскачества и не может претендовать на получение российского Знак качества. При этом наивысшие оценки экспертов получили образцы "Коровка из Кореновки", "Чудо" и "Ностальгия".
Чтобы избежать покупки некачественных глазированных сырков, Роскачество рекомендует приобретать их в начале срока годности. Обычно срок хранения глазированных сырков составляет 15 суток, однако, как показало исследование, "производители переоценивают жизнеспособность этого продукта", отмечается в материалах Роскачества.
Кроме того, рекомендуется проверять температуру на полке холодильника в магазине. Сырки хранятся при температуре не выше четырех градусов. Дома лучше всего хранить сырки в морозилке и примерно за полчаса до употребления размораживать их.