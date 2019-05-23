Белоруссия и Россия согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Белоруссия и Россия окончательно согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти. Об этом в четверг сообщили в концерне "Белнефтехим".

"Сегодня в Москве вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и российский вице-премьер Дмитрий Козак согласовали дорожную карту технических мероприятий, позволяющих заместить содержащую хлорорганику нефть в белорусской части трубопровода "Дружба" на чистую и возобновить транзитную транспортировку нефти в западном направлении", - сообщает агентство БелТА со ссылкой на концерн. Там также отметили, что, по планам, "от документарной к практической реализации карты стороны приступят с завтрашнего дня - 24 мая".

В переговорах также участвовали представители концерна "Белнефтехим" и Минэнерго РФ.

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