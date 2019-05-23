Минкомсвязь предложила порядок проведения учений по обеспечению устойчивой работы Рунета

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ подготовила проект проведения учений по повышению информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования Рунета. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, учения будут представлять собой "совокупность организационных, технических и тактических мероприятий, направленных на выполнение участниками учений учебных задач в условиях конкретной ситуации возникновении угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования" интернета в РФ. Предусматривается, что учения будут проводиться на федеральном и региональном уровнях.

Кроме того, проект предполагает, что участниками учений могут быть в том числе операторы связи, Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, Роскомнадзор и Россвязь. Подготовка к учениям возлагается на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования при Роскомнадзоре.

Помимо обеспечения безопасности, целостности и устойчивой работы Рунета, целью учений является восстановление сетей связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, указывается в документе.

Предполагается, что постановление вступит в силу 1 ноября 2019 года.