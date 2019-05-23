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Закон о надежном Рунете

Минкомсвязь предложила утвердить порядок управления сетью связи общего пользования

Ведомство по согласованию с ФСБ будут определять перечень актуальных угроз Рунета

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ подготовила порядок централизованного управления сетью связи общего пользования в случае угроз надежной работы Рунета. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно проекту, Минкомсвязь по согласованию с ФСБ будут определять перечень актуальных угроз Рунета на основании вероятности реализации и уровня опасности угрозы. При этом степень вероятности угроз должен определяться Роскомнадзором, который и осуществляет централизованное управление сетью связи в случае подтверждения угроз. После этого, говорится в документе, перечень актуальных угроз публикуется на сайте Роскомнадзора.

Минкомсвязь уточняет, что централизованное управление сетью связи общего пользования должна осуществляться путем управления техническими средствами противодействия угрозам или путем передачи обязательных к выполнению указаний Роскомнадзором операторам связи, собственникам или владельцам технологических сетей связи, а также иным лицам, имеющим номер автономной системы.

Согласно проекту постановления, к лицам, участвующим в централизованном управлении, относятся в том числе операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи, точек обмена трафиком или линий связи, пересекающих госграницу РФ.

Как отмечается в документе, постановление в случае его утверждения вступает в силу с 1 ноября 2019 года.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗакон о надежном Рунете
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