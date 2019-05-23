Россия и Белоруссия договорились очистить "Дружбу" без помощи Польши

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия по итогам переговоров вице-премьера РФ Дмитрия Козака и его белорусского коллеги Игоря Ляшенко в четверг договорились произвести очистку магистрали "Дружба" от загрязненной нефти до границы с Польшей без участия польской стороны. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Козака Илья Джус.

"Благодаря конструктивной позиции Белоруссии по восстановлению поставок в западном направлении удалось компенсировать не совсем последовательные действия польских партнеров по устранению последствий инцидента. Согласно дорожной карте, освобождение трубопровода до границы с Польшей будет произведено Белоруссией и Россией без участия польской [стороны]", - сказал он.

По словам Джуса, расчетный срок возобновления поставок качественной российской нефти до границы с Польшей - "не позднее середины июня". Джус подтвердил, что вице-премьеры согласовали все технические детали дорожной карты по очистке экспортной нефтепроводной системы от загрязненной нефти.