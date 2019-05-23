Воронежский губернатор пригласил японских бизнесменов в ОЭЗ "Центр"

ВОРОНЕЖ, 23 мая. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании бизнес-клуба в посольстве Японии в Москве пригласил японских инвесторов открыть свои предприятия в регионе, стать резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр". Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба правительства Воронежской области.

"У нас уже сложились хорошие партнерские отношения с японскими коллегами в рамках реализации проекта "Комфортная городская среда". И мы очень надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться не только в сфере продвижения решения городских проблем, но и в сфере культуры, и в сфере экономики. Мы готовы радушно встретить любого инвестора, любого партнера из страны восходящего солнца. От лица правительства Воронежской области хочу вас заверить, что все заявленные обязательства, которые возникнут в ходе наших контактов, безусловно, будут исполняться", - процитировала пресс-служба правительства Воронежской области слова Гусева.

По ее данным, на заседании японского бизнес-клуба состоялась презентация ОЭЗ "Центр", резидентам которой установлены льготы по региональной доле налога на прибыль, по налогу на имущество сроком до 10 лет, а также нулевая ставка по земельному налогу сроком на пять лет. "Особенностью ОЭЗ является гарантия освобождения от уплаты НДС, таможенных пошлин и платежей - режим свободной таможенной зоны станет хорошим стимулом для резидентов в части импорта высокотехнологичного оборудования и экспорта готовой продукции", - отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Об ОЭЗ "Центр"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 9 января утвердил создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Центр", где на площади 200 га в Новоусманском районе Воронежской области построят металлургические, химические, машиностроительные и другие предприятия. Ожидается, что резидентами ОЭЗ станут порядка 20 компаний с общим объемом инвестиций около 20 млрд рублей, они построят высокотехнологичные производства, создадут 3 тыс. рабочих мест. Правительство Воронежской области в 2029 году направит около 500 млн рублей на создание инфраструктуры ОЭЗ "Центр", до конца 2020 года на ее территории построят необходимую транспортную инфраструктуру, административный центр, проложат сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.