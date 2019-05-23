СГК обновит инфраструктуру почти 115 км теплотрасс к началу нового отопительного сезона

ТАСС, 23 мая. Сибирская генерирующая компания (СГК) отремонтирует почти 115 км теплотрасс в 15 городах РФ. Работы планируют завершить к началу сентября, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

Процесс подготовки к следующему отопительному сезону компания уже начала, в городах присутствия СГК проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.

"В рамках ремонтной и инвестиционной программ СГК планирует обновить 114,6 км теплотрасс в разных городах на общую сумму 4 млрд рублей. Будут заменены наиболее критичные и значимые участки трубопроводов, в целом порядка 1,2% от общей протяженности", - пояснили в компании.

По мнению директора Красноярской теплотранспортной компании СГК Сергея Иванова, новые трубопроводы прослужат минимум четверть века. "Мы предъявляем высокие требования к подрядным организациям и к качеству работ: особое внимание уделяется качеству сварных швов, теплоизоляции и защиты труб, гидроизоляции лотков", - сказал Иванов.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.