РАН предложила выпустить облигации для строительства высокоскоростной магистрали "Евразия"

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 мая. /ТАСС/. Проект строительства высокоскоростной магистрали "Евразия", которая должна пройти из Пекина в Берлин через Нур-Султан, Москву и Минск, на российской территории можно реализовывать в том числе за счет выпуска гособлигаций, поскольку государство стратегически заинтересовано в существовании такого рода транспортной артерии. Такое мнение высказал во вторник на заседании бюро межакадемического совета РАН - Национальной академии наук (НАН) Белоруссии президент РАН Александр Сергеев.

"По нашей оценке, стоимость проекта строительства высокоскоростной магистрали составляет от $200 млрд до $300 млрд в целом. Каким образом он может быть реализован? Кто будет его финансировать? Вообще такой проект, который гарантируется государством, может развиваться просто за счет выпуска облигаций", - сказал Сергеев.

Он добавил, что интерес к инвестированию в создание высокоскоростной магистрали есть со стороны западных и восточных банков, "очень положительно относится к этому проекту Корея, и Китай интересуется". Кроме того, по его словам, возможность реализации проекта активно прорабатывался в последнее время и с российскими банками.

Общая протяженность высокоскоростной магистрали "Евразия", которая пройдет из Пекина в Берлин через Нур-Султан, Москву и Минск, составит 9 тыс. 447 км, в том числе 2 тыс. 366 км по территории России. Общие капитальные затраты на строительство участка Брест (Белоруссия) - Достык (Казахстан) составляют 7,08 трлн рублей, а участка Достык - Урумчи (Китай) - 0,76 трлн рублей.

Стоимость российского участка ВСМ "Евразия" оценивается в 3,58 трлн рублей. Протяженность магистрали по территории России превысит 2,3 тыс. км по маршруту "Красное (граница с Белоруссией) - Москва - Казань - Екатеринбург - Челябинск - Золотая Сопка (граница с Казахстаном)". Ввод различных высокоскоростных участков в эксплуатацию возможен в разное время.

Согласно предварительным расчетам, грузопассажирская ВСМ "Евразия" станет крупнейшим в мире проектом в сфере железнодорожного транспорта и позволит объединить крупнейшие высокоскоростные транспортные системы Европы и Китая. Его реализация позволит изменить структуру трансконтинентальных перевозок и повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта, а также создаст значительные социально-экономические и агломерационные эффекты.