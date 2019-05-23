Неверов предложил оплачивать регионам проектную документацию по программе развития села

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов призвал кабмин учесть в готовящейся госпрограмме развития села до 2025 года средства на компенсацию регионам стоимости проектно-сметной документации к прошедшим отбор заявкам. Как сообщила пресс-служба фракции, предложение было озвучено на состоявшемся в четверг в Госдуме расширенном заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития сельских территорий, участие в котором принял глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"В рамках госпрограммы предполагается двухэтапный отбор: сначала регионы, которые соответствуют критериям, предоставят заявки без проектно-сметной документации, и если проект пройдет отбор, регион сможет заняться проектно-сметной документацией", - уточняется в сообщении пресс-службы. Неверов указал на то, что для ряда небогатых регионов стоимость разработки самой документации может оказаться неподъемной. "Мы просим обсудить возможность выделения средств муниципалитетам и регионам, в том числе за счет перераспределения средств по направлениям программы, на разработку проектно-сметной документации на предстоящий заявочный период", - обратился он к представителям кабмина.

"Есть муниципальные образования, которые не имеют средств для того, чтобы подготовить проектно-сметную документацию, но у них есть потребность в водоотведении, реализации других направлений, и для них важно, чтобы заявительный характер позволял получить средства в рамках проекта на подготовку проектно-сметной документации", - пояснил лидер думских единороссов.

Госпрограмма развития села

Президент России Владимир Путин поручил ранее правительству в срок до 1 июня 2019 года разработать и утвердить государственную программу РФ по развитию сельских территорий. В проекте этого документа его основными целями определены сохранение доли сельского населения в общей численности населения РФ на уровне не менее 25,3% к 2025 году, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80% к 2025 году, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50% к 2025 году.

Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов ("Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств", "Благоустройство сельских территорий", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях") и трех ведомственных целевых программ ("Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий", "Информационно-методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий", "Современный облик сельских территорий").