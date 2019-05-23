Мордовия и Китай будут сотрудничать в экономической, гуманитарной и культурной сферах

ТАСС, 23 мая. Республика Мордовия и китайская провинция Хунань подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и культурной сферах. Церемония состоялась в четверг рамках третьего заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР, сообщается на сайте правительства Мордовии.

"Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Мордовия и председателем (губернатором) Народного правительства провинции Хунань Сюй Дачжэ. Также состоялась рабочая встреча [главы правительства Мордовии] Владимира Сушкова с Сюй Дачжэ, на которой рассматривались вопросы сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и культурной сферах", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в республиканском министерстве экономики, торговли и предпринимательства, это уже пятое соглашение между Мордовией и Китайской Народной Республикой, оно будет способствовать повышению доверия между сторонами. "В Мордовии активно изучают китайский язык, мы готовим кадры, [которые будут взаимодействовать с китайскими партнерами], потому что языковой барьер сегодня серьезный", - сказал собеседник.

По данным правительства республики, ранее соглашения были заключены с провинциями Аньхой, Хубэй, Сычуань и городом Чунцин Китайской народной республики. В целом с 2013 года объем торговли с Китаем вырос в шесть раз и на сейчас составляет почти треть от общего внешнеторгового товарооборота Мордовии. Республика экспортирует в Китай кремниевые мультикристаллические пластины для производства солнечных батарей, кондитерские изделия, древесину, полупроводниковые приборы, ликероводочную продукцию. Китай поставляет в Мордовию промышленное оборудование для производства кабельной продукции, материалы и комплектующие для производства электро-ламповой продукции и полупроводниковых приборов, а также товары народного потребления.

В 2019 году формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы", инициированный в 2013 году президентом России Владимиром Путиным по итогам его поездки в Китай, возобновлен после двухлетнего перерыва. Третье заседание совета прошло 23 мая в Чебоксарах под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и заместителя председателя Госсовета КНР Ван Юна.