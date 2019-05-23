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Торговая война
Обновлено 

Трамп: Huawei может быть включена в возможную торговую сделку между США и Китаем

Президент США при этом назвал китайскую компанию очень опасной
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/SHAWN THEW
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Huawei может быть включена в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено. Об этом сообщил в четверг американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Возможно, что даже Huawei будет включена в своего рода торговую сделку [c Китаем]. Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei возможно будет включена в некоей форме или в некоторой части сделки", - отметил он.

Тем не менее Трамп назвал китайскую компанию "очень опасной"."Их действия с точки зрения безопасности, с военной точки зрения были очень опасными, - считает глава государства. - Мы просто очень обеспокоены Huawei с точки зрения безопасности".

Отвечая на вопрос, как будет выглядеть включение компании в торговое соглашение, Трамп ответил: "Это выглядело бы очень хорошо для нас".

В новость были внесены изменения (23:55 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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