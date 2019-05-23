Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель посольства США в РФ Андреа Калан.

"Посол Хантсман не посетит Петербургский международный экономический форум в этом году, - сказала она. - Как он много раз говорил, для него трудно было бы принимать участие [в форуме] в то время как американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору".

"Продолжающийся домашний арест и уголовное делопроизводство подрывают попытки создать стабильность, необходимую для привлечения инвестиций и поощрения более активного делового взаимодействия", - добавила представитель посольства США.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.

В марте газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Хантсман на встрече с представителями американского бизнеса в РФ заявил, что не примет участия в ПМЭФ. Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что знает об опасениях представителей иностранного бизнеса в связи с делом Калви, но заверяет в незыблемости поддержки властями РФ зарубежных инвесторов.