Bloomberg: Microsoft удалила продукты Huawei с сайта своего облачного сервиса Azure Stack

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Американская корпорация Miсrosoft удалила с сайта своего облачного сервиса для обработки данных Azure Stack упоминание о продуктах китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Оно обратило внимание на то, что логотип и название китайской компании все еще находятся в списке партнеров сервиса Microsoft. При этом из каталога, в котором пользователи могут посмотреть, с каким оборудованием может работать сервис, пропало упоминание о продуктах Huawei. Агентство подчеркивает, что китайская компания до этого времени являлась одним из поставщиков оборудования для Azure Stack.

Как отмечает Bloomberg, в Microsoft отказались прокомментировать слухи о том, что компания может отозвать у Huawei лицензию на использование операционной системы Windows . Представители крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения также оставили без внимания вопрос о том, какие меры в корпорации планируют принять в свете внесения Huawei властями США в черный список.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Как стало известно 19 мая, американская компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Google заявила, что обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, для устройств китайской компании Huawei будут доступны ближайшие 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной властями США.