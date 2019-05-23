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США могут ввести компенсационные пошлины против стран, занижающих стоимость своей валюты

Американский министр торговли Уилбур Росс отметил, что другие страны больше не смогут использовать валютную политику в ущерб рабочим и предприятиям США

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Министерство торговли США предложило в четверг вводить компенсационные пошлины в отношении стран, которые занижают стоимость своей национальной валюты по отношению к доллару. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Министерство торговли может компенсировать привязанную к курсу валют ставку субсидии, которая наносит ущерб промышленности США, - подчеркнул министр торговли Уилбур Росс. - Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям".

Как пояснили в ведомстве, американское законодательство "определяет компенсационные субсидии в качестве финансовой поддержки со стороны правительства или госучреждения, которая является целевой и обеспечивает выгоду иностранному производителю или экспортеру". "Предлагаемое нормативное положение является шагом на пути к реализации обещаний президента [США Дональда] Трампа противодействовать недобросовестной валютной практике наших торговых партнеров", - отметил Росс.

В проекте положения определяются критерии, которые министерство будет использовать для определения необходимости введения компенсационных пошлин в случае занижения стоимости валюты властями той или иной страны.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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