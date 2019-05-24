Россия и Япония обсуждают упрощение таможенного декларирования транзитных товаров

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Москва и Токио в настоящее время обсуждают упрощение таможенного декларирования для транзитных товаров из Японии. Об этом в пятницу на открытии бизнес-форума "Транссиб для Японии", организатором которого выступили ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), заявил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

"Нами обсуждаются возможности упрощения таможенного декларирования для транзитных товаров, упрощение мер санитарного контроля для осуществления транзита и другие меры", - отметил он. Токарев подчеркнул, что обсуждаемые меры направлены на то, "чтобы максимально облегчить порядок пользования российскими транзитными возможностями".

В четверг в Иокогаме состоялась церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали. Совместный транзитный сервис для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибу будет осуществляться АО "РЖД Логистика" и транспортной группой FESCO. Доставка по маршруту порт Японии - Владивостокский морской торговый порт - Транссиб - Брест - пункт назначения в Европе составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал - порядка 45 дней. Прибытие отправленного в среду из японской Иокогамы тестового контейнера в Вроцлав в Польше ожидается в середине июня.