В Токио открылся организованный РЖД форум "Транссиб для Японии"

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Форум "Транссиб для Японии", организатором которого выступили ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), открылся в пятницу в Токио в зале приемов Федерации японского бизнеса (Кэйданрэн), передает корреспондент ТАСС.

Во вступительном слове первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин подчеркнул, что задача форума - подробно ознакомить японскую сторону с теми возможностями, которые готова предоставить Россия для рынка Японии с точки зрения своего транзитного потенциала с использованием российской железнодорожной сети. "Прежде всего, конечно, это те возможности, которые дает Транссиб - самый длинный железнодорожный путь в мире, связывающий Европу и Азию", - добавил он.

Токарев рассказал, что в 2018 году было проведено семь тестовых отправок контейнеров грузов различного типа из Японии через Россию по Транссибу. "Результаты этих тестов показывают, что использование российских железнодорожных маршрутов существенно сокращает сроки доставки грузов по сравнению с альтернативными морскими перевозками", - сказал замминистра транспорта РФ. Гостям форума будут представлены новые пакетные решения для перевозки грузов из Японии через порты Дальнего Востока в Россию и Европу.

В четверг в Иокогаме состоялась церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали. Совместный транзитный сервис для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибу будет осуществляться АО "РЖД Логистика" и транспортной группой FESCO. Доставка по маршруту порт Японии - Владивостокский морской торговый порт - Транссиб - Брест - пункт назначения в Европе составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал - порядка 45 дней. Прибытие отправленного в среду из японской Иокогамы тестового контейнера в Вроцлав в Польше ожидается в середине июня.