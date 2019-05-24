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В РЖД рассчитывают в 2019 году открыть представительство в Японии

Как сообщил заместитель гендиректора компании Александр Мишарин, ведется подготовительная работа

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в течение 2019 года рассчитывают открыть собственное представительство в Японии. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

"В настоящее время ведется подготовительная работа, надеемся, что в этом году уже откроем", - сказал он. По его словам, в настоящее время этот вопрос согласовывается со всеми заинтересованными сторонами.

В Токио в пятницу открылся форум "Транссиб для Японии", организатором которого выступили ОАО "Российские железные дороги". Гостям форума будут представлены новые пакетные решения для перевозки грузов из Японии через порты Дальнего Востока в Россию и Европу.

В новость были внесены изменения (06:19 мск) - добавлены подробности

 

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ЯпонияРоссия
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