Опрос: более четверти российских предпринимателей планируют расширить штат в 2019 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Порядка 27% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса планируют расширять штат сотрудников в 2019 году, большинство (65%) намерены сохранить прежний размер штата, 7% - сократить его. Таковы результаты опроса аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Количество предприятий, планирующих в ближайшее время увеличить штат сотрудников, выросло на 9 п.п. по сравнению с прошлым годом (18% в 2018 году, 27% в 2019). Большинство компаний (65%) планируют сохранить прежний размер штата, 7% собираются сократить число сотрудников", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился среди 400 представителей малого и среднего бизнеса в марте 2019 года в восьми федеральных округах России.

Отмечается, что активнее всего планируют расширять штат микропредприятия (29%), на малых и средних предприятиях это планируют делать реже (11% и 17% соответственно). При этом больше всех склонны нанимать сотрудников дополнительно молодые компании: среди компаний, основанных до 2000 году, планирует расширять штат каждая десятая (11%), а среди компаний, основанных в 2011 году и позднее - каждая третья (31%).

Ранее исследования НАФИ показали, что в российских компаниях новых сотрудников ищут чаще всего с помощью специализированных сайтов (41%) и через знакомых (26%). Малый бизнес чаще ищет сотрудников путем нетворкинга, а компании крупнее - в интернете.