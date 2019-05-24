Греф сообщил о планах Сбербанка оптимизировать европейский бизнес

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк России намерен оптимизировать свой бизнес в странах Европы, заявил глава банка Герман Греф в опубликованном в пятницу интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы собираемся оптимизировать присутствие в Европе, но в каких странах, не можем анонсировать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли кредитная организация сокращать присутствие в Европе.

Греф также не стал уточнять, сколько европейских филиалов подпадет под оптимизацию.

Находящаяся в Австрии "дочка" Сбербанка - Sberbank Europe AG - управляет сетью из восьми дочерних банков в семи странах Центральной и Восточной Европы: Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Германии. Также у Сбербанка есть филиал в Швейцарии.

В августе 2018 года вице-президент, руководитель международного направления Сбербанка Игорь Коломейский говорил, что банк не планирует дальнейшую экспансию за рубежом и сосредоточится на развитии уже имеющихся банковских структур.