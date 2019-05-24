Венесуэла намерена привлечь Huawei и компании из России к созданию системы связи 4G

КАРАКАС, 24 мая. /ТАСС/. Власти Венесуэлы планируют создать систему связи 4G при помощи технологий российских и китайских телекоммуникационных компаний, включая Huawei. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления на выставке инноваций и технологий Вооруженных сил Венесуэлы.

"Я распорядился немедленно осуществить инвестиции и с помощью технологий китайских компаний Huawei, ZTE и технологий российских компаний создать систему связи 4G, [чтобы за счет этого] повысить возможности национальной коммуникационной системы", - отметил Мадуро, слова которого приводит агентство EFE.

Глава государства сообщил, что создание системы мобильной связи четвертого поколения будет происходить в рамках образованной Национальной корпорации по вопросам телекоммуникаций, которую возглавил Хорхе Маркес - министр при президенте. Мадуро не уточнил размеры инвестиций, которые планируется вложить в этот проект.

Президент Венесуэлы также подчеркнул, что введенные США на прошлой неделе ограничения на использование продукции Huawei являются "агрессивным шагом".

15 мая глава Белого дома Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.