Ростех разработал первый суперкомпьютер на базе процессоров "Эльбрус"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "ИНЭУМ им. И.С. Брука", входящий в концерн "Автоматика" госкорпорации Ростех, совместно с группой компаний "РСК" разработал первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах "Эльбрус-8С". Он предназначен для организации высокопроизводительных вычислений, обработки "больших данных" и решения задач, требующих обеспечения максимального уровня информационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

"Суперкомпьютерное решение состоит из стоек, содержащих компактные четырехпроцессорные блейд-серверы с жидкостным охлаждением. Такой способ теплоотведения позволил снизить габариты модуля, что дает возможность разместить до 153 вычислительных узлов в одной серверной стойке. Их суммарная вычислительная мощность составляет до 75 терафлопс двойной точности - одна стойка может выполнять до 75 трлн операций с плавающей запятой за секунду. При этом итоговая мощность суперкомпьютера практически не ограничена, так как стойки можно объединить в единый вычислительный кластер", - говорится в сообщении.

Каждое ядро восьмиядерного микропроцессора "Эльбрус-8С" с российской архитектурой "Эльбрус" способно исполнять до 25 операций за один такт. Архитектура процессора позволяет значительно наращивать производительность прикладных программ за счет их оптимизации.

"Четвертое поколение отечественных микропроцессоров "Эльбрус" подходит для выполнения сложных математических расчетов и моделирования нейронных сетей, которые являются основой технологий искусственного интеллекта. Основное отличие наших IT-систем - высокий уровень информационной безопасности. "Эльбрусы" гарантированно не содержат "закладок", позволяющих удаленно влиять на работу системы и незаконно снимать информацию. Это позволяет использовать наш суперкомпьютер в чувствительных сферах, связанных с обработкой конфиденциальной информации", - заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Отличительным свойством разработанного суперкомпьютера является высокая энергоэффективность. На его охлаждение расходуется менее 6% всего потребляемого электричества. В конструкции применены интегрированная на уровне стойки система мониторинга и авторские алгоритмы управления электропитанием, повышающие энергоэффективность и отказоустойчивость. Подсистема электропитания обеспечивает возможность эксплуатации в сложных условиях с расширенным диапазоном напряжений и повышенным уровнем помех. Серверы имеют встроенный функционал для удаленной диагностики и управления.

Возможно применение различных технологий коммутации, в том числе, использование российской сети межмашинного обмена. Конструктив стойки позволяет заменять вычислительные узлы, блоки питания и модули гидрорегулирования в режиме "горячей замены" без прерывания работоспособности комплекса.