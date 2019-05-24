Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вступило в силу указание Банка России о размещении информации о курсах иностранных валют только внутри помещений банков и их филиалов. Указание было опубликовано на сайте ЦБ 23 апреля, оно вступает в силу спустя 30 дней после опубликования.

Запрет на размещение банками информации о курсах валют вне их помещений не распространяется на остальную информацию, в частности, о видах валют, которые можно обменять, уточняли ранее в Банке России.

Нововведение задумано для предотвращения деятельности незаконных точек обмена валюты, говорили в ЦБ. Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.

Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре.