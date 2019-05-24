Прибыль Сбербанка от небанковских услуг за 4 месяца превысила 250 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Прибыль Сбербанка от небанковских услуг за четыре месяца 2019 года составила более 250 млн рублей против 300 млн рублей за весь 2018 год. Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.

"В прошлом году мы от небанковских сервисов заработали 300 млн рублей, за первые четыре месяца текущего года мы заработали уже более 250 млн рублей", - сказал Греф.

Чистая прибыль Сбербанка России по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - марте 2019 года составила 218,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4%. В 2018 году чистая прибыль банка по РСБУ составила 811 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 20,3%.

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