Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.

"С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 п.п.", - сказал Греф.

По его мнению, на рынке в целом ожидается тренд на снижение ипотечных ставок.

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.

Согласно изменениям, базовая ставка на "Приобретение готового жилья" снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов составит 9,6% годовых. Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации - 10,2% годовых.

В новость были внесены изменения (11:29 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.