Сбербанк намерен за три года решить проблему доступности банковских услуг в селах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк России рассчитывает в течение трех лет решить проблему доступности банковских услуг в сельской местности. Так, в прошлом году банк реализовал возможность по снятию наличных в 118 сельских торговых точках, а до конца 2019 года их будет уже 3 тыс., сообщил глава Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров.

"В прошлом году мы реализовали в 118 селах технологию, по которой ты можешь получить наличные и совершить базовые банковские операции в точке продажи <...> Так вот таких точек на конец текущего года у нас будет 3 тыс., и в течение трех лет, я надеюсь, мы закроем проблему доступности базовых банковских услуг в сельских населенных пунктах", - сказал он.

Греф добавил, что эта инициатива реализуется благодаря внедрению принципиально новых технологий. А сам сервис предоставляет дополнительный заработок для небольших точек продаж на селе, потому что банк платим им комиссионные доходы. Для жителей сел это возможность получать полноценную банковскую услугу или обналичивать денежные средства.

Ранее сообщалось, что Сбербанк до 2020 года расширит сеть присутствия банка в сельских населенных пунктах, где можно будет совершать около восьми видов банковских операций в торговых точках. В первую очередь это будут переводы, снятие наличных, перечисление наличных на счет.