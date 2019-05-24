Содержание моста через Волгу в Самарской области обойдется в 80 млрд рублей

САМАРА, 24 мая. /ТАСС/. Содержание моста в Самарской области в обход Тольятти через Волгу после строительства составит 80 млрд рублей за 16 лет. Об этом сообщили ТАСС представители Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Стоимость строительства моста в районе села Климовка предварительно составит 121 млрд рублей. После строительства на эксплуатацию понадобится еще 80 млрд рублей. Общая сумма в итоге [составит] 200 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

Также в ведомстве уточнили, что проект рассчитан на 20 лет, из которых четыре года займет строительство моста и 16 лет - обслуживание.

Ранее сообщалось, что строительство моста в районе села Климовка начнется в 2019 году, завершить работы планируется в 2023 году. Кроме моста длиной 3,7 км, проект включает строительство более 90 км автодорог. Мост должен стать частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, это позволит пустить транспортный поток в обход города Тольятти и участка федеральной трассы М-5, проходящего через Волжскую ГЭС.