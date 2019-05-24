Выручка маркетплейса "Беру" за полгода достигла 1 млрд руб. в месяц

"За прошлый год мы совместно с "Яндексом" и, конечно же, "Яндекс.Маркетом" создали две новые площадки, одна из них - "Беру", которая запустилась в промышленную эксплуатацию, и за полгода с момента запуска преодолела планку выручки 1 млрд рублей в месяц. Другой проект "Яндекс.Маркета" - это третья составляющая любой площадки электронной коммерции, так называемая кросс-граничная торговля. Это маркетплейс Bringly, он пока находится в режиме тестирования", - сказал Греф.

Сбербанк и "Яндекс" запустили маркетплейс "Беру" в октябре 2018 года, спустя пять месяцев тестирования, а также запустили бета-версию трансграничного маркетплейса Bringly. В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции на базе "Яндекс.Маркет". Сбербанк вложил в проект 30 млрд рублей через покупку акций "Яндекс.Маркета". Общая стоимость сервиса оценивается в 60 млрд рублей. IPO "Яндекс.Маркета" может пройти на горизонте пяти лет, сообщил сегодня первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Совместный с Яндексом проект стал "самой большой инвестицией" Сбербанка, сказал Греф в пятницу. На момент покупки доли "Яндекс.Маркет" был лидером рынка в сегменте сравнения цен, назвать его онлайн-ретейлом было сложно, пояснил Греф.