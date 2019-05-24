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Греф: облачные сервисы становятся главными для Сбербанка проектами

В качестве преимуществ таких сервисов глава кредитной организации назвал "скорость, дешевизну и удобство"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Облачные сервисы становятся одним из самых приоритетных проектов Сбербанка, заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом собрании акционеров.

"Будущее бэнкинга, будущее всех услуг и доведение этих услуг до клиента будет связано с проблемой реализации облачных сервисов. "Облако" становится одним из главных наших проектов - это скорость, это дешевизна, это удобство. Все, что не в "облаке", не будет работать", - сказал Греф.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.

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