Греф представил акционерам Сбербанка цифровую телеведущую Елену

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка России Герман Греф представил акционерам разработанную банком цифровую телеведущую по имени Елена. Презентация состоялась в ходе годового общего собрания акционеров Сбербанка.

По словам Грефа, у цифровой телеведущей присутствуют эмоции, достаточно хорошо реализована функция генерации голоса. Однако Елена "пока ещё только учится, она только выглядит взрослой, но на самом деле она еще совсем ребенок", добавил глава банка.

Греф подчеркнул, что такой технологией владеют "не так много компаний в мире".

Как сообщалось ранее, Сбербанк создал цифрового двойника телеведущей, которая может вести новостные сюжеты, используя для генерации полноценного видеоизображения и речи только текст, сопровождая это эмоциями и мимикой реального человека. Виртуальная телеведущая под названием Елена - совместная разработка лаборатории робототехники Сбербанка и двух отечественных компаний: CGF Innovation комбинирует инструменты создания фотореалистичной компьютерной графики и методы искусственного интеллекта, а ЦРТ на основе искусственных нейронных сетей обеспечивает систему синтеза речи.

В банке отметили, что эта разработка уникальна и значительно опережает аналогичные решения, существующие на российском рынке. В Сбербанке цифровую телеведущую Елену планируют использовать для создания новостных выпусков на Сбербанк TV, видеорекламы услуг и продуктов банка, а также для представления проектов и программ банка на выставках, форумах и других мероприятиях.