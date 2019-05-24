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Греф пообещал, что инженерам в Сбербанке будет так же интересно работать, как в Google

Глава банка признал, что организация пока не соответствует "критериям высочайшего уровня"

МОСКВА, 24 ма. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в банке создаются условия для работы инженеров не хуже, чем в Google и Apple. Об этом он сообщил, выступая на годовом собрании акционеров.

"Мы создали принципиально важный инструмент инженерной среды, потому что хорошие инженеры идут туда, где им комфортно работать. Нам очень тяжело конкурировать с техногигантами, потому что у них создана прекрасная инженерная среда и банкам это непросто сделать. Но у нас огромный прогресс в этой части. Мы сегодня еще не соответствуем критериям высочайшего уровня, но мы приблизились. Мы будем не хуже, чем Google и Apple с точки зрения среды и работы наших инженеров", - сказал он.

Греф отметил, что создание среды для талантливых инженеров значительно повышает скорость и производительность труда.

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