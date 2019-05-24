На железные дороги России поступили 274 новых пассажирских вагона к летнему сезону

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. На сегодняшний момент 274 новых пассажирских вагона поступили на железные дороги к началу предстоящих летних перевозок, следует из сообщения, опубликованного на сайте ОАО "РЖД".

"Мы активно обновляем парк - сегодня уже поступили 274 новых пассажирских вагона из 525, планируемых к поставке в этом году. Еще 537 вагонов будут капитально отремонтированы", - сообщил в ходе пресс-конференции заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

К летнему периоду маршрутная сеть поездов дальнего следования расширяется. Планируется ввести на летний период более 500 дополнительных рейсов, которые обеспечат повышенный спрос на перевозки в южном направлении.

Всего за летние месяцы поездами АО "ФПК" (дочернее сообщество ОАО "РЖД") планируется перевезти около 35 млн пассажиров, что превысит на 1,9% показатели 2018 года.