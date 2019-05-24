Эстония и Россия планируют запустить скоростной поезд от Таллина до Петербурга

ТАЛЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Эстонская железнодорожная компания Eesti Raudtee и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планируют запустить скоростной поезд между Таллином и Санкт-Петербургом. Об этом рассказал в пятницу председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ в интервью эстонскому Raadio 4.

По словам Лайдвеэ, эстонская и российская стороны сформировали рабочие группы для изучения целесообразности нового скоростного маршрута. Предполагается, что вся поездка из Таллина в Санкт-Петербург на таком поезде займет четыре с половиной часа, включая пограничный контроль, который будет осуществляться на ходу. Стоимость билета на такой поезд будет выше, чем на автобус, но ниже, чем на самолет, что сделает маршрут конкурентоспособным, считают в эстонской компании.

"Если скоростной поезд в Санкт-Петербург будет запущен, то изменится и маршрут поезда в Москву, который будет ходить через Псков", - добавил Лайдвеэ.

Eesti Raudtee и РЖД также ведут переговоры об открытии новой линии Санкт-Петербург-Псков, указал Лайдвеэ.