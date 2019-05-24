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Гордеев поручил разработать комплекс мер по заготовке и переработке дикоросов

Вице-премьер также одобрил также идею о внесении дикоросов в перечень сельскохозяйственной продукции

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам разработать комплекс мер по заготовке и переработке дикоросов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

"Алексей Гордеев поручил подготовить доклад с предложением комплекса мер по поддержке развития заготовки и переработки дикоросов. В частности, речь идет о внесении изменения в положение о Министерстве сельского хозяйства России, что бы возложить на этот орган госуправления регулирование данной сферы хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Как отметили в аппарате вице-премьера, Гордеев одобрил также идею о внесении дикоросов в перечень сельскохозяйственной продукции. По мнению вице-премьера, подобные изменения позволят предприятиям, занимающимся сбором и переработкой дикорастущего сырья воспользоваться всеми действующими мерами господдержки, в том числе льготным кредитованием, в результате инвестиционная привлекательность сектора увеличится. Гордеев также предложил подумать о дальнейших шагах по сертификации различных дикоросов в группе органической, экологически чистой продукции.

По экспертной оценке, существующий эксплуатационный запас дикорастущего сырья в стране достигает 8,5 млн тонн в год, однако сейчас он используется не более чем на 6%, говорится в сообщении аппарата вице-премьера. В абсолютном выражении Россия заготавливает 35 тыс. тонн ягод в год. При этом на территории Республики Карелия среднегодовой объем заготовки ягод составляет около 15,4 тыс. тонн.

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Гордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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