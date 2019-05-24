Сбербанк надеется перевести 35% филиалов на принцип контролируемого самоуправления

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает за два года довести долю филиалов, работающих по принципу "бирюзовой организации" (контролируемого самоуправления), с нынешних 10% до 35%. Об этом сообщил глава госбанка Герман Греф, выступая на годовом собрании акционеров банка.

По его словам, Сбербанк начал эксперимент по внедрению в своей сети принципа "бирюзовой организации" 4-5 лет назад и только в 2018 году получил устойчивый финансовый результат от таких филиалов.

"Когда возникает так называемая бирюзовая организация, где нет начальников - они сами назвали руководителя нашего филиала коучем, он лидер команды, все остальные - члены команды, качество работы команды резко растет, удовлетворенность сотрудников резко растет, но страдает финансовый результат. Так вот, в прошлом году мы получили очень важные результаты, когда финансовые результаты являются в этих командах стабильными, они тоже растут. Мы начали раскатывать эту систему на весь банк. Если на сегодняшний день у нас порядка 10% наших филиалов работают в условиях "бирюзовой организации", мы считаем, что потенциал - довести это до 35% уже в течение ближайших двух лет", - сказал Греф.

"Бирюзовая организация" радикально меняет качество работы, качество обслуживания и зрелость культуры в организации, считает Греф.

"Уже не нужно никого погонять, там нет КПЭ (ключевые показатели эффективности - прим. ТАСС), люди сами себя начинают контролировать. И, наверное, это самая важная из тех реформ, которые можно делать в сети. Мы понимаем, что, наверное, на 100% сети мы не хотим это делать административно, мы переходим через интеллектуальные системы управления только в тех наших филиалах, где уровень зрелости нарастает до внедрения "бирюзовой организации". Это непростой процесс. И заставить кого-то перейти, если там нет лидера, если люди не созрели, невозможно", - полагает Греф.

Он также добавил, что до конца 2019 года Сбербанк рассчитывает полностью завершить аgile-трансформацию (гибкая система управления проектами): в аgile будет работать более 21 тыс. сотрудников, на сегодняшний день - около 17 тыс.