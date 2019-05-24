Минфин летом представит новый список иностранных товаров, госзакупки которых ограничат

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минфин РФ в июне - июле представит проекты актов правительства с дополнительным перечнем иностранных товаров и услуг, на которые будут действовать ограничения при госзакупках. Об этом журналистам сообщила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

"В июне - июле (2019 года - прим. ТАСС) должны появиться первые проекты или итоговые актов правительства с утверждением перечня товаров, работ и услуг, при закупке которых будут применяться запреты и ограничения (на покупку иностранных товаров в рамках госзакупок - прим. ТАСС) в дополнение к тому, что уже есть", - сказала Демидова.

Ранее на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам вице-премьер Юрий Борисов предложил внести изменения в закон о госзакупках (44-ФЗ), устанавливающие дополнительные ограничения на закупку иностранной продукции в случае, если есть отечественные аналоги.

Демидова напомнила, что в рамках 44-ФЗ уже заложены все механизмы - запреты, преференции и ограничения. "Вопрос не новый с точки зрения реализации. Вопрос в проработке непосредственно самих предметов закупки с целью того, чтобы определить возможность применения этих механизмов в других сферах", - объяснила директор департамента. Она пояснила, что при изучении возможности расширения списка нужно понимать состояние соответствующего рынка, производственной базы, способности покрыть российскими производителями потребностей госзаказчиков.

Директор департамента Минфина также подчеркнула важность процесса импортозамещения в связи с реализацией национальных проектов. "В нацпроектах сейчас будут массовые закупки, соответственно, будет широкое на всех уровнях для реализации нацпроектов приобретение товаров и услуг. Безусловно, самая первая цель и задача - это обеспечить максимально возможное импортозамещение в реализации нацпроектов", - сказала Демидова.

Национальные проекты в 2019-2024 годах предполагают в рамках предусмотренных 25,7 трлн рублей на их реализацию закупку техники и оборудования на сумму 6,2 трлн рублей. В 2019 году планируется законтрактовать 1,7 трлн рублей.