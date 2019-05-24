Япония и РЖД будут продвигать перевозки по Транссибу среди японского бизнеса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Япония и "Российские железные дороги" (РЖД) договорились о проведении серии маркетинговых и рекламных мероприятий для продвижения перевозок по Транссибирской магистрали (Транссиб) среди представителей японского бизнеса. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

Соответствующий меморандум подписали в Токио Минтранс РФ, Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, РЖД и Ассоциация транссибирских интермодальных операторов Японии.

Документ предполагает сотрудничество в области организации железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Япония - Россия - Европа.

Японская сторона представит подробный перечень барьеров тарифного и нетарифного характера, влияющих на цену, скорость, качество и безопасность транзита для рассмотрения российскими органами исполнительной власти, отмечается в сообщении. Кроме того, стороны договорились изучить возможности создания системы электронного обмена данными, отслеживания контейнерных грузов, согласования технических условий транспортировки и других способов упрощения железнодорожного транзита по Транссибирской магистрали.

В Токио в пятницу открылся форум "Транссиб для Японии", организатором которого выступили РЖД. Гостям форума представили новые пакетные решения для перевозки грузов из Японии через порты Дальнего Востока в Россию и Европу.

23 мая в японском портовом городе Иокогама состоялась церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссиба. Совместный транзитный сервис для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибу будет осуществляться АО "РЖД Логистика" и транспортной группой Fesco ("Феско"). Доставка по маршруту порт Японии - Владивостокский морской торговый порт - Транссиб - Брест - пункт назначения в Европе составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал - порядка 45 дней. Прибытие отправленного из японской Иокогамы тестового контейнера в польский город Вроцлав ожидается в середине июня.