Минсельхоз оценивает господдержку малого рыбопромыслового флота в 14,4 млрд рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Объем государственной поддержки, необходимой для финансирования строительства рыбопромыслового флота в России, оценен в 14,4 млрд рублей в 2020-2025 годах. Об этом говорится в материалах к заседанию правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Объем необходимого дополнительного бюджетного финансирования для предоставления указанных мер государственной поддержки составит 14,4 млрд рублей на период 2020-2025 годов, в том числе на первый год реализации мер господдержки необходимо выделение 500 млн рублей и 2,78 млрд рублей далее по годам", - отмечается в документе.

Как сказано в проекте решения, правительственная комиссия поручила Минпромторгу и Минсельхозу разработку нормативного акта о предоставлении субсидии из бюджета РФ на возмещение части капитальных затрат в размере до 30% от общей стоимости при строительстве судов малого рыболовецкого флота. По оценкам министерства, это позволит нарастить добычу водных биоресурсов не менее чем на 200 тыс. тонн в год, что увеличит ежегодный вклад отрасли в ВВП на 2,5 млрд рублей. Новые меры господдержки будут оказываться отрасли в соответствии с госпрограммой "Развитие судостроения для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".

В материалах отмечается, что в 2019 году по итогам прошедших двух этапов кампаний по распределению долей инвестиционных квот заключены 33 договора на закрепление инвестиционных квот под строительство судов, из которых девять - для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 24 - для Северного рыбохозяйственного бассейна. Кроме того, в этом году ожидается ожидается распределение 100% квот на следующие основные промысловые виды биоресурсов дальневосточного рыбохозяйственного бассейна: минтай и сельдь. Пока не распределенными остаются инвестиционные квоты на донно-пищевые виды рыб для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, лов которых осуществляется средне- и малотоннажными судами.

Что необходимо

По предварительным оценкам Росрыболовства, для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в ближайшие годы необходимо будет ввести в строй более 100 новых судов различных типов, говорится в документах. Для стимулирования развития прибрежного рыболовства правкомиссия утвердила другие меры господдержки. В частности, инвесторы, осуществляющие строительство малотоннажных рыбопромысловых судов и их эксплуатацию в режиме прибрежного рыболовства, могут претендовать на увеличение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 20%.

"По своему замыслу инвестиционные квоты нацелены на строительство преимущественно крупномасштабного флота. Это дорогие и технически сложные проекты. При этом для строительства средних и малотоннажных судов такая серьезная господдержка не оказывалась, а субсидирование процентных ставок не могло быть таким же эффективным инструментом, как инвестквоты", - отметил президент Всероссийской ассоциацим рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), Герман Зверев. Согласно его данным, малые и средние предприятия дают менее 10% отраслевой выручки (без учета лососевых).

"Они не имеют возможность самостоятельно финансировать строительство новых судов, поэтому вопрос обновления малого рыболовецкого флота стоял достаточно остро", - пояснил он, добавив, что ВАРПЭ полностью поддерживает предложенные меры поддержки.