Греф: Сбербанк провел необходимые мероприятия для снижения потерь от возможных санкций

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк провел все необходимые мероприятия, чтобы минимизировать потери от возможных санкций, но от их конфигурации будет зависеть влияние на прибыль и капитал. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, отвечая на вопросы акционеров в рамках годового собрания.

"Мы провели все необходимые мероприятия, чтобы минимизировать наши потери в случае введения санкций, но сегодня очень сложно все посчитать, потому что сегодня есть различные вариации санкций, их комбинация, но это немножко более длинный разговор. В зависимости от того, какие потенциальные санкции могут быть приняты, от этого зависят собственно наши потери, влияние на капитал и влияние на нашу прибыль", - сказал он.

"Мы все варианты подобного рода, как мы считаем, посчитали. Нас больше всего интересует, конечно, возможность функционирования при различных санкциях. Поэтому будем надеяться, что такой сценарий не сложится, но если сложится, насколько это возможно, мы стараемся к этому подготовиться", - сказал он.