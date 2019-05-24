Минпромторг РФ готов к диалогу с Huawei на фоне наложенных на компанию санкций США

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ готов к диалогу с Huawei на фоне наложенных США ограничений на китайскую компанию при условии развития отечественных технологий. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в пятницу в эфире телеканала РБК .

"Эта компания и в целом Китай как технологический партнер для нас понятны, прогнозируемы для того, чтобы выстраивать дальнейшие отношения <...> Она достаточно широко представлена, китайская электроника в целом. Мы готовы к диалогу, но с учетом того, что мы хотим также формировать и добавленную стоимость в нашей стране, и при этом развивать свои собственные компетенции и технологии", - сказал он.

17 мая Минторг США внес китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

19 мая американская компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. На следующий день Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Google заявила, что обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, для устройств китайской компании Huawei будут доступны ближайшие 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной властями США.