ФАС не видит причин для роста цены бензина выше инфляции

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для увеличения цены бензина и дизельного топлива сверх уровня инфляции, сообщил журналистам сказал глава ФАС Игорь Артемьев.

"Не вижу никаких проблем сейчас. У нас теперь есть механизм демпфирующего акциза. При росте цен на внутреннем рынке, соответственно, бюджет за счет налогов компенсирует нефтяным компаниям, - сказал он. - Будет в пределах инфляции. Для этого появились защитные механизмы, о которых семь лет говорили, но они реализованы".

Артемьев напомнил, что с 1 января в рамках налогового маневра заработал демпфирующий механизм, который компенсирует нефтяникам часть упущенной выгоды от реализации топлива на внутреннем рынке. Это позволяет не допустить роста цены на топливо.

Кроме того, по его словам, ФАС продолжает считать введение гибкого акциза на топливо более долгосрочным и эффективным решением по стабилизации цены топлива.

Цена топлива

Ранее газета РБК сообщала об обращении независимых АЗС в адрес вице-премьера Дмитрия Козака. В частности, по данным издания, в письме отмечается рост оптовых цен на бензин марки АИ-92 с 15 апреля по 15 мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на 23%, на бензин АИ-95 - на 18,5%, на летнее дизельное топливо - на 2,5%.

Нефтяники в свою очередь жаловались на то, что поставлять топливо на внутренний рынок в 2019 году стало невыгодно. Причиной этого стали такие факторы, как налоговый маневр, рост акцизов, а также требование правительства не повышать внутренние цены на бензин и дизельное топливо.

Сейчас бюджет возмещает нефтяникам 60% от разницы между экспортными ценами и фиксированной внутренней. Правительство также согласилось пересмотреть механизм компенсации на более выгодных производителям топлива условиях.

Правительство и нефтяные компании договорились продлить соглашение о заморозке цен на нефтепродукты до конца июня. При этом власти пообещали скорректировать формулу демпфера, чтобы уменьшить потери нефтяников из-за продажи топлива по регулируемым ценам.