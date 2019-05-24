Греф отметил потенциал взаимодействия с фондами, работающими с технологическими компаниями

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк видит потенциал во взаимодействии с инвестиционными фондами, специализирующимися на вложениях в акции технологических компаний и надеется на интерес с их стороны. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

"Вчера с Александром Владимировичем Морозовым (зампред правления Сбербанка - прим. ТАСС) мы встречались с одним из таких фондов. Они нас стали рассматривать. Будем надеяться, что этой категории инвесторов мы будем интересны", - сказал он.

"Мы стараемся много делать, чтобы их привлекать, я согласен с тем, что это потенциал", - добавил глава госбанка.

Кроме того, Греф отметил рост доли частных инвесторов в общем составе акционеров Сбербанка. По его словам, за два года она выросла на 0,4 п. п. - с 2,7% до 3,1%. "Наш состав акционеров очень стабилен, около 5% - это доля частных инвесторов из России", - добавил он.