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Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка

Ранее его кандидатуру рекомендовал наблюдательный совет банка
Председатель правления Сбербанка России Герман Греф Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Председатель правления Сбербанка России Герман Греф
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Акционеры Сбербанка избрали Германа Грефа на новый срок в качестве президента, председателя правления госбанка. Соответствующее решение владельцы акций приняли на годовом собрании в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

Ранее кандидатуру Грефа рекомендовал наблюдательный совет Сбербанка.

Греф стал главой Сбербанка в ноябре 2007 года. В последний раз банкир переизбирался в 2015 году, нынешний его контракт заканчивается в ноябре этого года. До прихода в Сбербанк Греф занимал пост министра экономического развития и торговли РФ.

Теги
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