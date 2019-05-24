Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Акционеры Сбербанка избрали Германа Грефа на новый срок в качестве президента, председателя правления госбанка. Соответствующее решение владельцы акций приняли на годовом собрании в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

Ранее кандидатуру Грефа рекомендовал наблюдательный совет Сбербанка.

Греф стал главой Сбербанка в ноябре 2007 года. В последний раз банкир переизбирался в 2015 году, нынешний его контракт заканчивается в ноябре этого года. До прихода в Сбербанк Греф занимал пост министра экономического развития и торговли РФ.