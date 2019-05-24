СМИ: На Тайвань прилетел первый прямой рейс из Владивостока

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Свыше 100 пассажиров прилетели сегодня из Владивостока на остров Тайвань первым прямым рейсом российской авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщило Международное радио Тайваня.

Рейсы по пятницам будут совершать самолеты Airbus А320, полет занимает около четырех часов.

Также прямой маршрут на остров с этой субботы запускает чартерный российский авиаперевозчик Royal Flight ("Роял флайт"). Рейс Москва - Тайбэй раз в неделю будет обслуживать широкофюзеляжный лайнер Boeing 767-300. Продолжительность перелета составит около 10,5 часов.

В сентябре прошлого года власти Тайваня объявили об открытии безвизового въезда для россиян на территорию острова сроком до 14 дней. Эта мера, направленная на развитие туризма, будет действовать до 31 июля 2019 года пока в тестовом режиме.

Каждый год на Тайвань приезжают около 10 тыс. туристов из России. С введением прямых авиаперелетов их поток должен значительно возрасти.