Минсельхоз ожидает снижения экспорта продукции АПК в 2019 году до $24 млрд

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 24 мая. /ТАСС/. Минсельхоз РФ ожидает снижения экспорта продукции АПК в 2019 году до $24 млрд из-за снижения экспорта зерновых. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с главами Северо-Кавказского федерального округа по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции.

По итогам 2018 года экспорт продукции АПК составил около $26 млрд.

"Целевой показатель 2019 года в рамках паспорта проекта "Экспорт продукции АПК" составляет $24 млрд. Это снижение темпов экспорта АПК связано со снижением по сравнению с 2018 годом объемов экспорта зерновых, обусловленным более низким урожаем в 2018 году относительно рекордного урожая в 2017 году", - сказал он.

Как отметил Патрушев, по предварительным данным, за четыре месяца 2019 года Россия экспортировала сельхозпродукцию на $7,2 млрд, из которых 35% пришлось на зерновые культуры. Ожидается, что к 2024 году, по прогнозу Минсельхоза, структура экспорта АПК будет выглядеть следующим образом: зерновые останутся лидером, их планируется поставлять за рубеж на сумму не менее $11 млрд в год, масложировая и продукция перерабатывающей промышленности будет отправляться на экспорт на сумму $8,6 млрд, рыбы и морепродуктов - на $8,5 млрд.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, экспорт продукции АПК к 2024 году должен увеличиться до $45 млрд.