Акимов: отказ от перспективных частот для 5G повысит расходы пользователей

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 24 мая. /ТАСС/. Отказ от выделения перспективных частот для сетей 5G в России, на которые ориентируются крупнейшие глобальные вендоры, может привести к удорожанию цифровых устройств и сервисов для российских пользователей. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР-2019).

"Если мы оставим узкий диапазон, очень специфичный, на котором мало что работает из того, что производится в мире - я имею в виду пользовательские устройства - то за это заплатит потребитель в итоге", - сказал он.

Акимов пояснил, что причина этому заключается не столько в технологической эффективности, сколько в высокой стоимости цифровых решений, в частности интернета вещей и возможностей для цифровизации бизнеса в различных сегментах от медицины до транспорта. "Это будет стоить просто дорого, если мы не высвободим перспективные частоты", - добавил он.

Вице-премьер отметил, что сети 5G не только обеспечат потребительское благополучие. "Это то, что нужно экономике. Мы не можем проиграть и пропустить этот этап технологической революции", - подчеркнул он.

Оценки экспертов по бизнес-моделям развития сетей связи 5G сильно различаются, но использовать эти возможности для построения "мира будущего" необходимо, считает Акимов. "Очевидно одно - мы абсолютно точно будем использовать эти возможности для построения мира будущего, а он связан с автономными и интеллектуальными вещами, для которых принципиальна совершенно другая скорость передачи сигнала и совершенно другая скорость задержки отклика. Это совершенно очевидно, мы не можем пропустить эту революцию", - резюмировал он.

Участие вице-премьера Борисова

Акимов сообщил, что вице-премьер РФ Юрий Борисов, отвечающий за оборонно-промышленный комплекс, подключился к решению вопроса о расчистке диапазона частот для сетей связи 5G.

Сейчас идут активные дискуссии по вопросу выделения диапазона частот для 5G в России. Против самого перспективного диапазона выступают, в частности, силовики.

"Высвобождение частотного спектра - это большой процесс организационный, технический, он имеет еще свою финансовую сторону. В эту работу активно включился мой коллега вице-премьер Борисов Юрий Иванович. Мы вместе с нашими коллегами из силовых ведомств эти вопросы сейчас обсуждаем, вырабатывая самое оптимальное решение для расчистки самого перспективного спектра", - сказал он.

По словам Акимова, вопрос с частотами решить быстро не получится. "[Есть] три принципиальные вещи - стоимость, локализация и технологические возможности, - для которых нужно точно расчищать диапазон 3,2-3,8 ГГц", - подчеркнул он.

Решение вопроса с частотами для 5G откроет новые возможности для развития отечественной микроэлектроники, отметил вице-премьер. "Это гигантский рынок для отечественных производителей в сфере микроэлектроники, в сфере производства телекоммуникационного оборудования. У нас такие компетенции есть. Если широкого внедрения сетей связи пятого поколения не будет - не будет миллиардов автономных устройств, потому что эти миллиарды автономных устройств будет некуда подключать, если просто говорить", - пояснил он.